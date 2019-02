Dieses Jahr sind in etwa 4,3 Millionen Menschen weltweit in der ersten Februarhälfte auf der Suche nach Valentinstagsgeschenken auf Phishing-Websites gelandet.

Laut Presseaussendung des Cyber-Sicherheitsunternehmens Kaspersky am Valentinstag stieg die Zahl der potenziellen Cyber-Crime-Opfer in diesem Zeitraum damit um mehr als das Doppelte im Vergleich zu zwei Millionen im Vorjahr.

Cyber-Kriminelle haben mit gefälschten Websites und E-Mails besonders vor emotional aufgeladenen Ereignissen - wie etwa dem Valentinstag oder Sportgroßereignissen - gute Chancen, an persönliche und sensible Daten zu kommen, warnte der IT-Experte. Die Betrüger versprechen in Fake-E-Mails mit Valentinstagbezug vor allem die Möglichkeit der Vorbestellung von Geschenkartikeln und leistungssteigernder Medikamente. Diese führen zu Internetseiten, über die Daten der Betroffenen abgegriffen werden.