DSGVO: Max Schrems und seine Non-Profit-Organisation NOYB reichten Beschwerde ein © AP

Andrea Jelinek ließ bereits ein wenig in die Karten blicken, als sie vor einer Woche der Kleinen Zeitung ein Interview gab. Die Frage, ob denn nicht IT-Riesen wie Google oder Facebook die Profiteure der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wären, verneinte die Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde und des Europäischen Datenschutzausschusses. Weil: "Gerade gegen große Unternehmen werden zurzeit für die Zukunft sicher richtungsweisende Verfahren geführt."

Mittlerweile ist die Einschätzung konkretisiert und Google Träger der höchsten je ausgesprochenen Strafe in Sachen Datenschutz. Wie berichtet, fordert die französische Datenschutzbehörde 50 Millionen Euro, weil Google etwa Informationen zur Verwendung und zum Speicherzeitraum von erhobenen Daten für Nutzer nicht einfach genug zugänglich gemacht hätte. Möglich macht das die seit Mai 2018 geltende DSGVO – Google selbst prüft die Art der Reaktion noch.

Frage um Ort der Hauptniederlassung

Der Spruch selbst wirft indes weiter einige Fragen auf. Heiß diskutiert wird etwa, warum die französische Behörde die Strafe aussprach und nicht die irische, wohin Google gerne seinen offiziellen Europasitz verortet. Nun: Das hat in erster Linie damit zu tun, dass es juristisch selbst umstritten ist, ob der US-Konzern in Dublin überhaupt eine "Zentrale" mit tatsächlicher Entscheidungskompetenz hat. Der Wiener Jurist Max Schrems, der die Beschwerde gegen Google miteinbrachte, glaubt das etwa nicht.

Gibt es keine "Hauptniederlassung" in einem europäischen Land, ist die Behörde jenes Landes zuständig, in dem die Beschwerde eingebracht wird. Im Falle von Google traf das auf Frankreich zu, wo Max Schrems und die Organisation "None of your business (NOYB)" mit "La Quadrature du Net (LQDN)" einen prominenten Beschwerdeführer hatten, der für 10.000 Nutzer in den Ring stieg. Gleichzeitig adelt Schrems die französische Behörde als "umtriebig", während er dem irischen Pendant den wenig schmeichelhaften "dauerhaften Dämmerschlaf" attestiert.

Beschwerden gegen WhatsApp & Co.

Bei anderen Tech-Konzernen kommen jetzt zunächst aber ohnehin einmal andere Datenschutzbehörden zum Zug. Gegen WhatsApp brachte NOYB Beschwerde in Deutschland ein, gegen Instagram in Belgien und gegen Facebook in Österreich. Im Verfahren wird dann die federführende Behörde ausgemacht. "Strukturelle DSGVO-Verstöße" ortet Max Schrems übrigens auch bei "den meisten Streaming-Diensten".

Sehen das die Behörden auch so, wird der Ball bald wieder bei den Konzernen liegen. Wehren sie sich, kommen schlussendlich Gerichte zum Zug.

