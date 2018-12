Völlig neue Oberfläche Instagram verstört Nutzer mit großem Update

Facebook

Instagram ist heute Teil des Facebook-Imperiums © AP

Instagram ändert die Oberfläche seiner Anwendung - und zwar dramatisch. Wie bei den hoch erfolgreichen Stories sind bei vielen Nutzern nach einem Update auch "normale" Einträge quer angeordnet, wie der Independent berichtet. Das heißt, User scrollen künftig nicht mehr von oben nach unten, sondern von links nach rechts.

Instagram selbst kündigt die Änderungen mit einem kurzen Text an. "Neu: Tippe durch deine Beiträge genau wie durch Stories", heißt es in der App.

Wie immer bei derlei gravierenden Eingriffen in die Handhabung einer Anwendung, reagieren zahlreiche Nutzer verärgert. Via Twitter lassen sie die Entwickler wissen, was sie von den Änderungen halten. In Österreich verwenden übrigens knapp zwei Millionen User die App, die zum Facebook-Konzern gehört.

WHO TOLD INSTAGRAM THIS NEW UPDATE WAS GOOD pic.twitter.com/99ZOtZu4tr — paul (@nexthankyou) December 27, 2018