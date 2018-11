Vorrunde Österreichs größtes Fifa-Turnier startet am Samstag

Vier Qualifikationsrunden sind bis März ausgeschrieben, am Samstag startet Runde Eins für Österreichs größtes Fifa-Turnier. Pro Runde wird mit 500 Teilnehmern gerechnet.

Fifa19 ist die aktuellste Auflage des Kultspiels © Electronic Arts

24 Millionen Mal wurde "Fifa 18" verkauft, in Summe gilt Fifa als mit Abstand erfolgreichstes Sportvideospiel aller Zeiten. In Europa schaffte im Vorjahr überhaupt kein anderes Spiel mehr Verkäufe.

Mit dem nun erstmals stattfindenden "Coca Cola Fifa 19 eCup" soll das Spiel auch in Österreich in neue Turnierdimensionen vorstoßen. Die Veranstalter rechnen in den vier Vorrunden bis März - bereits ab Samstag, 24. November, geht's los - mit je 500 Teilnehmern. Weitere Qualifikations-Termine: 26. Jänner, 16. Februar, 16. März.

Die besten acht spielen am Electronic Sports Festival (ESF) 2019 um den Sieg und 7000 Euro Preisgeld. Bei der Premiere des ESF konnten mehr als 6000 Besucher angelockt werden. Damit gilt die Veranstaltung als Österreichs größter eSports-Event.