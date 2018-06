Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia/(c) - stock.adobe.com

Ich bin gerade in Italien, fass dich bitte kurz“, so oder so ähnlich verliefen Urlaubstelefonate über viele Jahre. Mit der Entwicklung des mobilen Internets gab es immer wieder böse Nach-Urlaubsüberraschungen, weil das Datenroaming nicht deaktiviert war. Seit einem Jahr ist das nun Vergangenheit. Und bereits wenige Tage nach dem Ende der unbeliebten Auslandsgebühren wurde das Prestige-Projekt der EU, „Roam like at home“, von Urlaubern eifrig genutzt, wie die Daten des Telekomregulators RTR zeigen. Zwischen Juli und September 2017 haben österreichische Urlauber mehr als dreimal so viele mobile Daten im Ausland genutzt als im Jahr zuvor und im Schnitt monatlich 189,1 Megabyte Datenvolumen verbraucht. Fünf Jahre zuvor hätte das übrigens noch über 132 Euro gekostet.