Google Home ist nun auch in Österreich erhältlich © Google

Mit gleich drei Produktstarts meldet sich Google in Österreich. Nachdem der Sprachassistent Google Home bei den Auslieferungen in den USA im ersten Quartal bereits Amazon mit seiner Alexa überholt hat, soll der schlaue Lautsprecher nun auch in Österreich verkauft werden. Ob Fragen zu Wetter, Verkehr oder Sportergebnissen, Google Home liefert in Echtzeit aktuelle Informationen.

Wie bei Amazons Echo lassen sich auch Smart-Home-Geräte mit dem Befehl "Ok Google" steuern. Der Preis: 149 Euro. Auch die kleine Ausführung, Google Home Mini, kommt für den Preis von 59 Euro auf den Markt.

Google Home tritt vor allem an, um der Konkurrenz Amazon Echo die Stirn zu bieten. Im Internet gibt es inzwischen eine Vielzahl von Vergleichen der beiden Systeme. Mitunter sind diese auch sehr amüsant, wie dieses Gespräch der beiden Lautsprecher.

Amazon Echo und Google Home im Gespräch Amazon Echo und Google Home im Gespräch

Mit Google Wifi bringt der Konzern ein drittes Produkt nach Österreich. Dabei handelt es sich um ein Mesh-Network für größere Häuser, Büros oder Wohnungen. Mehrere Zugangspunkte, die miteinander vernetzt sind, bieten in jedem Raum eine gute Wlan-Verbindung. Anders als bei normalen Repeatern, muss sich der Nutzer nicht mehr um die Netzwerkeinstellungen kümmern, das erledigt Google im Hintergrund. Google Wifi kostet im Dreierpack 359 Euro.