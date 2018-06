Keine Nachrichten konnten am Donnerstagmorgen via WhatsApp versendet werden. Mehrere europäische Länder, auch Teile Österreichs, waren betroffen.

In mehreren Teilen Europas

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa/Ole Spata

Am Donnerstagmorgen konnten in Teilen Europas keine WhatsApp-Nachrichten verschickt werden. Betroffen waren laut Störungsmeldungsseite auch Teile Österreichs. Der Grund war vorerst unklar. Mittlerweile dürften die Probleme hierzulande aber wieder behoben sein.

In mehreren Ländern war WhatsApp am Donnerstagmorgen down Foto © Schreenshot/www.allestörungen.at