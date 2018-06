OLED, HDR, 4K & Co.Wie man im Kürzel-Dickicht der TV-Geräte den Durchblick behält

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© samsung

Am Donnerstag, den 15. Juni, wird in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen. Es ist untrügerisches Zeichen dafür, dass ein Fußball-Großereignis ins Haus steht: Zahllose Angebote für TV-Geräte werden derzeit im Elektrohandel, aber etwa auch von großen Lebensmittelketten, beworben. Gemeinsam haben sie, dass sie von einer Vielzahl an Kürzeln flankiert werden - von OLED bis 4K, von Full-HD bis HDR. Doch was sagen diese Kurzbezeichnungen eigentlich aus? Ein Überblick.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.