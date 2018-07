Facebook

Crash beim Indy 500 © Florian Zechner

Die Grafik, das Herzstück eines Spieles - hervorragend oder gar mit Fehlern?

Das Thema mit der Grafik ist bei den meisten Spielen eines der Wichtigsten. Es ist mit großer Sicherheit niemand zu finden, dem die Grafik eines Spieles egal zu sein scheint. Beide Entwickler der verglichenen Rennspiele verweisen auf die grandiose Grafik, in welche man beim Spielen eintaucht. "Gran Turismo Sport" punktet hier auf eine hervorragende Art und Weise. Die Autos sind detailgetreu gestaltet und machen gierig darauf, Gas zu geben. Aber auch abseits der Strecke geht der Punkt definitiv an "Gran Turismo Sport". Bei den Rennstrecken und deren Umgebung finden sich keinerlei Grafikfehler. Wenn man sich im Wiederhol-Modus befindet, sollte man sich seine Runden genau anschauen, ein optischer Genuss. Bei "Project Cars 2" sieht die Sache anders aus. Die Grafik im Spiel ist gut, kommt aber nicht an jene von "Gran Turismo Sport" heran. Leider lassen sich bei "Project Cars 2" auch Fehler in der Grafik finden. Ein Rennen zu fahren, bei dem bereits am Start ein Hinterrad fehlt, lässt das Rennfahrerherz bluten.



"Gran Turismo Sport" und "Project Cars 2" im Vergleich

Interessant ist auch, dass es Unterschiede bei ein und demselben Sportwagen gibt, wie etwa beim Porsche 911 RSR. Das Cockpit unterscheidet sich bei beiden Spielen stark. Fahrersicht im Porsche 911 RSR (Project Cars 2) Foto © Florian Zechner

Fahrersicht im Porsche 911 RSR (Gran Turismo Sport) Foto © Florian Zechner

Am Red-Bull Ring in einem Lotus von Jochen Rindt oder doch lieber einen Fahrervertrag mit Herstellern?

Ein großer Pluspunkt für "Project Cars 2" ist der Bezug zu Österreich. Es ist möglich, den Red-Bull Ring in all seinen Variationen zu befahren, mit denen der Ring im Realen anlockt. Die Möglichkeit mit alten Lotus Formel 1-Wägen über die neue Strecke zu düsen, kann sich sehen lassen. Man erlebt sozusagen das Cockpit von Rindt, Fittipaldi oder Senna hautnah. Natürlich ist es möglich, auch mit allen anderen zur Verfügung stehenden Fahrzeugen den Red-Bull Ring zu bestreiten. Bei "Gran Turismo Sport" ist nur eine geringe Anlehnung an Österreich vorhanden, aber dafür wird man mit einem sehenswerten Online-Bereich entschädigt. Die FIA GT Manufacturer Series, von der hier die Rede ist, ermöglicht es dem Spieler oder der Spielerin einen Vertrag mit einem gewünschten Hersteller zu unterzeichnen, wie etwa mit BMW, Ferrari oder Honda. Anschließend erhält man für die Dauer der jeweiligen Meisterschaft, meist 7 Runden, zwei Fahrzeugtypen für die jeweiligen Rennen. Erwähnenswert ist auch noch der FIA GT Nations Cup, bei dem man für sein Land fährt. Dieser Modus erstreckt sich ebenfalls über 7 Runden. Bei beiden Modi erhält man Punkte, die in einer Fahrerwertung zu finden sind. Bevor man aber überhaupt Gas geben darf, ist der Spieler verpflichtet sich Videos über die Renn-Etikette anzusehen, erst dann ist man startberechtigt.

Boxenstopp am Red-Bull Ring (Project Cars 2) Foto © Florian Zechner

Fehlerfrei oder doch die Leitplanke? Das ist hier die Frage!

Eines ist klar, als Rennspiel-Experte kann man sich bei beiden Spielen austoben. Jede Kleinigkeit kann verstellt werden, um noch bessere Rundenzeiten fahren zu können. Aber Vorsicht bei Veränderungen am Fahrzeug ohne gutem Fachwissen! Für Laien ist es bei "Gran Tursimo Sport" einfacher ein Gefühl für die Fahrzeuge und das Fahren zu entwickeln. Spieler werden hier schnell Spaß an der Sache haben. Bei "Project Cars 2" ist die Sache etwas anders. Man benötigt mehr Trainingseinheiten, um ein Gefühl für das Fahren zu erlangen. Es steht hier zwar in der Box ein Ingenieur zur Verfügung, der aber auch nur bei Fachwissen hilfreich sein kann.

Schaut euch das dazugehörige Video an und erfährt noch mehr.

Der Vergleich "Gran Turismo Sport": "Project Cars 2": + Grafik - Grafikfehler + Online Modi + Karriere + Red-Bull Ring