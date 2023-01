"Ich zäume das Pferd von hinten auf", lacht Sonja Weissenecker. Noch war nämlich nicht alles fertig, als sie ihren Weinshop "Blue Sonja" spontan im Dezember aufgesperrt hat. "Ich wollte schon lange ein Geschäft für naturbelassenen Wein in Graz eröffnen, und als sich in der Hofgasse dann kurzfristig die Gelegenheit ergeben hat, habe ich zugegriffen", erzählt sie. Naturbelassene Weine – also Weine, die möglichst ohne Zusätze und ohne Verfahren wie Filterung etc. produziert wurden – sind international in der Getränkebranche ganz stark im Kommen, vor allem in Skandinavien und in Japan, und für viele mehr eine Lebenseinstellung als ein Trend. In Österreich gibt es vergleichsweise noch weniger Fans – obwohl einige der größten internationalen Winzer-Stars der Szene aus der Steiermark kommen, wie Andreas und Ewald und Brigitte Tscheppe, Sepp und Maria Muster oder Christine und Franz Strohmeier, deren Weine in den weltweit besten Restaurants serviert werden.