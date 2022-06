Schon bei der Vorkost in Haidegg zauberte der Jahrgang 2021 der Fachjury ein Lächeln auf die Lippen. Für den letzten Aroma- und Frischeschub im Wein sorgten die kühlen Temperaturen während der Lese. Für den Muskateller war es das perfekte Jahr – die Gebietsweine sind sortentypisch, feinfruchtig und gut strukturiert.

Auch die Sieger der Weinkost sind fabelhaft und im Herkunftsvergleich spannend zu kosten: Im Sausal wachsen die Reben des Weinguts Schmölzer auf nahezu kalkfreien Urgesteinsböden. Anders die des Weinguts Hiden in St. Stefan/Stainz, die auf Schiefer und Gneisen bestens gedeihen. Der Muskateller vom Kollerhof in Eichberg-Trautenburg wächst auf Konglomeratböden.

1. Platz Weingut Schmölzer

Zum Weingut: Die Natur zeichnet rund um das Weingut in St. Andrä-Höch ein malerisches Landschaftsbild. So genießt man in der Buschenschank neben dem Gebiets- eine Auswahl an Orts- und Riedenweinen.

schmoelzer-schneeberger.at

Zum Wein: Muskateller Classic Südsteiermark DAC. Holunder pur, dazu Limettenschale, Eibisch. Ungemein konzentriert, saftig und druckvoll.

2. Platz Weingut Hiden

Zum Weingut: Von den Steillagen in Hochgrail kommen die besten Weine des Betriebs in St. Stefan ob Stainz – nicht nur der Schilcher. weingut-hiden.at

Zum Wein: Muskateller Klassik Weststeiermark DAC. Sommer pur! Intensives Muskataroma, blumig. Am Gaumen sehr knackig, trinkanimierend.

3. Platz Weingut Kollerhof

Zum Weingut: Rund 44.000 Rebstöcke liefern in dem schmucken Weingut in Leutschach die besten Trauben. Seit 1728 ist es schon in Familienbesitz.

kollerhof.com

Zum Wein: Muskateller Südsteiermark DAC. Ein echter Pracht- Muskateller mit richtig schöner Balance zwischen Säure und Frucht.