TAU-Winzer Patrick Altenbacher © (c) Werner KRUG

Aus Tieschen stammt der Siegerwein in der Kategorie „Traminer“. Winzer Patrick Altenbacher gelingt es wunderbar, dem Basaltboden aromatische und vielschichtige Weine zu entlocken.

Sein Gelber Traminer ist trocken ausgebaut und besticht mit exotischen Nuancen. Um den vollen Geschmack zu erreichen, gibt ihm der Tieschener Winzer im Ausbau länger Zeit als üblich. „So gewinnt er an Kraft und Ausdruck.“

Wo Traminer draufsteht, ist die Rebsorte auch drinnen, aber für die feinen Geschmacksnuancen sorgen unter anderem auch die Trauben von Gewürz-, Gelbem und Rotem Traminer. Manchmal auch alle zusammen – wie bei der Domäne Hirschmugl.

Limitierte Siegerweine Das Weinpaket mit den drei Traminern der Sieger der Weinkost 2021 steht Kleine-Zeitung-Leserinnen und -Lesern ab sofort in limitierter Stückzahl im Shop der Kleinen Zeitung zur Verfügung. Preis: 50,50 Euro

Platz 1: Weingut Altenbacher

TAU-Winzer Patrick Altenbacher hält am Weingut und in der Buschenschank den Siegerwein 2021 und andere Spezialitäten bereit.

Mehr zum Weingut: weingut-altenbacher.at

Platz 2: Weingut Frauwallner

Exzellente Weißweine kommen aus dem Familienbetrieb von Winzer Walter Frauwallner in Straden. Mehr dazu auch im Hofladen vor Ort.

Mehr zum Weingut: frauwallner.com

Platz 3: Domaene Hirschmugl

Kellermeister Alexander Scherübl widmet sich am Seggauberg auch Piwi-Weinen. Wer länger bleiben will, steigt in den Appartements ab.

Mehr zum Weingut: hirschmugl-domaene.at