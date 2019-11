Österreichischer Wein So wird der Jahrgang 2019

Fruchtbetont und ausgezeichnet: Der Jahrgang 2019 verspricht hervorragend zu werden. Das warme Jahr brachte eine sehr gute Traubenreife, die kühlen Herbstnächte sorgen für Fruchtigkeit und eine gute Säurestruktur. So schaut es in Österreich allgemein und in der Steiermark im Besonderen aus.