Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stellen „Wein-Bio-Grafien“ vor: Thomas Gschier, Alexandra Monschein, Hannes Harkamp, Tamara Kögl, Sabrina Dreisiebner-Lanz, Josef Renner ©

Die Hauptlese beim steirischen Wein ist abgeschlossen. Erwartet wird nach dem heißen Sommer (und Herbst) mit mehr als 264.000 Hektolitern die zweitgrößte Weinernte überhaupt. Das wären umgerechnet 21,3 Liter Steirerwein pro steirischem Einwohner. Einen ersten Vorgeschmack, was der neue Jahrgang zu bieten hat, gibt es ab morgen: Ab 25. Oktober gibt es wieder den steirischen Junker. Der feiert wieder pünktlich am Mittwoch vor Martini – heuer am 6. November 2019 – seine alljährliche Präsentation in der Grazer Stadthalle.