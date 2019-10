Zum Weingut von Erich und Walter Polz am Grassnitzberg gehören unter anderem die Polz-Buschenschank in Strass, die heuer vom "Falstaff" ex aequo mit dem Gutsheurigen Krispel auf Platz 1 in der Steiermark gewählt wurde. Außerdem das Genussregal in Vogau und das Gut Pössnitzberg.

Mehr unter: polz.co.at