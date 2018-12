Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Exportjahr 2018 verspricht neuen Rekord © (c) WM/Bernhard Schramm (Bernhard Schramm)

Nach dem Erfolgsjahr 2017 wird 2018 die bisherigen Bestmarken beim Weinexport deutlich übertreffen, gibt Österreich Wein Marketing bekannt. Die vorläufigen Zahlen der Statistik Austria für den Zeitraum Jänner bis September 2018 weisen im Vorjahresvergleich ein Export-Plus von 9,7 Prozent auf. Im selben Zeitraum stieg der Gesamtexportwert im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 126,4 Millionen Euro.

Der Durchschnittspreis rangiert somit aktuell bei 3,22 Euro. Erfreulich ist, dass dieser Zuwachs in den ersten neun Monaten ausschließlich durch Flaschenweine erzielt wurde. Der Fassweinabsatz ging im Vergleich zum Vorjahr sogar nochmals deutlich zurück. Für das Gesamtjahr lässt sich somit ein spektakulärer Zuwachs prognostizieren, weil die zu erwartende Dynamik der Flaschenweine im letzten Quartal von einem wieder erstarkenden Fassweingeschäft aufgrund der großen Ernte 2018 begleitet werden wird.

Zuwächse in EU und Drittstaaten gleichermaßen

Merklichen Anteil an den vielversprechenden Zahlen haben Drittmärkte außerhalb der EU, deren Anteil am Gesamtexportwert heuer bereits gegen 30 Prozent gehen wird. Diese erfreuliche Entwicklung beweist, dass die Beibehaltung der EU-Absatzförderung für Drittmärkte überaus sinnvoll ist. So zeigen etwa die Vereinigten Staaten (plus 20 Prozent) und Kanada (plus 70 Prozent) mit markanten Zuwachsraten bei Wert und Menge, dass sich die jahrelange Bearbeitung des nordamerikanischen Markts durch die ÖWM und viele engagierte Betriebe bezahlt macht.

Auch die EU-Staaten weisen im Durchschnitt erfreuliche Steigerungen bei Menge und Wert auf. Österreichs größter Exportmarkt Deutschland stützt diese Entwicklung.

Prognose für Gesamtjahr

Hält dieser positive Trend im letzten Quartal an, wäre ein Exportumsatz im Bereich von 170 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2018 durchaus möglich. Ein vorläufiges Ergebnis der Gesamtjahres-Exportzahlen wird im März 2019 mit Erscheinen der entsprechenden Zahlen von Statistik Austria vorliegen.