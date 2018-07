Die steirische Weinwirtschaft zieht an einem Strang: Das neue Herkunftssystem des steirischen Weins - Steiermark DAC - wurde am Montag präsentiert.

Von links: Christoph Neumeister, Werner Luttenberger, Willi Klinger, Claudia Genner-Schauer, Stefan Potzinger, Franz Titschenbacher, Hans Seitinger, Johann Dreisiebner, Armin Tement, Georg Regele © (c) Johannes Polt

Ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des steirischen Weins ist gesetzt. Mit dem Steiermark DAC hat man ein neues Herkunftssystem für den heimischen Wein geschaffen. Der Wert der Weine liege nicht in der Sorte, sondern in der Herkunft, erklärte Weinbauverbands-Obmann Johann Dreisiebner im Rahmen der gestrigen Präsentation. Deshalb unterteilt man im DAC-System künftig Weststeiermark, Vulkanland und Südsteiermark.

