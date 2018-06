Kleine Zeitung +

Steirer des Tages Zahnputzbecherweise zur Sommelier-Ikone

Die Berliner Szene rätselte über sein Aus bei der Berliner "Cordobar", gerade ist der oststeirische Szene-Sommelier Willi Schlögl als „Wirt in Residence“ in Graz wieder aufgetaucht. Und hegt schon neue Pläne für ein Comeback in Berlin.