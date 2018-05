Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein sogenanntes Edelreis wird heute in der Südsteiermark gepflanzt: Das Besondere daran - das Pflanzenstück stammt vom ältesten Weinstock der Welt aus Maribor, der es ins Guiness-Buch der Rekorde geschafft hat.

Mehr als 400 Jahre alt und während der Türkenbelagerung gepflanzt: der Schwarzsamtene in Maribor © Rainer Brinskelle

Das Haus der Alten Rebe am Lent in Maribor umspannt ein einzelner Weinstock. Er wurde bereits im Spätmittelalter, zur Zeit der Türkenbelagerung gepflanzt. Mehr als 400 Jahre soll die Rebe auf dem Buckel haben. Sie hat Feinden, Bränden, der Reblaus und den Bombenangriffen der Alliierten getrotzt, bis sie in den 60er Jahren fast dem Anstieg der Drau zum Opfer gefallen wäre.

