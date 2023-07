Stein Dining statt Fine Dining lautet ab sofort das Motto in Peggau. Die Lurgrotte kennen die meisten Steirerinnen und Steirer bestimmt durch Schulausflüge. Sie ist Österreichs größte, aktive Wasserhöhle und eine bizarre Welt voller Sinterbildungen, Tropfsteinen, gewaltigen Felsendomen und unterirdischen Felsschluchten. Und genau in diesem beeindruckenden Setting kann man künftig an ausgewählten Terminen kulinarische Köstlichkeiten erleben, die stilvoll auf die Tropfsteingebilde abgestimmt sind. Zusammen mit zwei Höhlenführer wird man durch die rund 200 Meter unter der Erdoberfläche gelegene Höhle geführt.

Video - Erleben Sie die kulinarische Höhlentour

Die Gerichte selbst wurden dabei von Koch Philipp Pirstinger auf die Tropfsteingebilde abgestimmt. Einen kulinarischen Zwischenstopp wird es etwa in der Parzifalgrotte mit den Drei Zinnen geben. „Hier hängen hunderte kleine Stalaktiten von der Decke. Das hat mich auf die Idee gebracht, in diesem imposanten Raum Strozzapreti anzubieten“, verdeutlicht Pirstinger seinen Zugang. Die kurze geschwungene Pasta aus dem nördlichen Italien ähnelt den Zapfen tatsächlich und der kreative Koch kombiniert diese mit Trüffel, Rüben und Kresse.

Und so kann man es sich beim Gang durch die Grotte mit Kreationen wie der Rinder-Fledermaus, Grünzeugs von der Höhlenbar oder Spareribs im Grottenmuseum gut gehen lassen und dabei den perfekt abgestimmten Erzählungen der Höhlenführer lauschen. Zwischen den Gängen verbirgt sich noch die ein oder andere Überraschung, bevor als Höhepunkt unter dem Höhleneingangsportal an einer gedeckten Tafel Platz genommen werden kann. Hier lodert zum Abschluss ein spektakuläres Holzfeuer, welches Wärme ausstrahlt und am späteren Abend für eine ganz besondere Stimmung sorgt.

Erste Eindrücke der "Schmackhaften Lurgrotte"

Für alle Interessierten wichtig zu wissen: festes Schuhwerk und eine Jacke oder zumindest warme Kleidung sind mitzubringen. Denn in der Lurgrotte herrscht eine konstante Temperatur von 10 °C. Die perfekte Temperatur jedoch für die korrespondierende Weinbegleitung.