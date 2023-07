4 Personen

Ofenronen

4 kleine rote Ronen

Kümmel

Zucker

Salz

Balsamessig

Haselnussöl

Die vier Ronen in einem gut gesalzenen und gewürzten (Kümmel)-Wasser, mit der Schale, weich kochen. Aus dem Wasser geben und ausdampfen lassen. Für ca. eine halbe Stunde in die Holzglut legen.

Auskühlen lassen und schälen. In Spalten schneiden und mit Balsamessig, Haselnussöl, Salz und Zucker marinieren. Am Herd, in einem Topf, langsam erwärmen und abschmecken.

Ronenscheiben

1 große Rote Rone, geschält, roh

Zucker

Salz

gereifter Birnenbalsam

Mit einer Aufschnittmaschine ganz feine Scheiben schneiden. Mit Salz, Zucker und Balsamessig marinieren.

Haselnusskrokant

100 g Haselnüsse

10 g Wasser

30 g Zucker

Die Haselnüsse auf ein Blech geben und ca. 8 Minuten im Backrohr, bei ca. 180 °C rösten damit man sie anschließend gut schälen kann.

Wasser, Zucker aufkochen bis die Flüssigkeit leicht karamellisiert. Die geschälten Nüsse dazugeben und durchrühren. Auf ein Backpapier geben und abkühlen lassen. Im erkalteten Zustand grob hacken.

Topfen

6 EL Topfen mit etwas Salz marinieren

Den Frischkäse auf einen lauwarmen Teller geben, Haselnüsse darauf streuen. Mit den warm marinierten Ronen-Spalten abdecken und zum Abschluss die kalten, marinierten Ronen-Scheiben darüber geben.