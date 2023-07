Zutaten für ca. 2 Portionen

Für die Kichererbsen-Creme

50 g Sesamsamen, ungeschält

120 g Kichererbsen (fertig gekocht aus der Dose)

1 Knoblauchzehe

1/2 TL Salz

1 cm getrocknete Chili

1 geh. TL gemahlener Kreuzkümmel

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

etwas griechischer Joghurt (10 Prozent Fett)

Für die Dekoration

Ein paar Kreuzkümmel- und Sesamsamen

ein paar Kichererbsen

etwas Blattpetersilie

1 Stück Zitrone

Für den geschmorten Mangold

1 kleine Zwiebel

1 Zehe Gemüseknoblauch

4 Datteltomaten

200 g Mangoldblätter

1 gehäufter TL gemörserte Koriandersamen

1 gute Handvoll Blattpetersilie

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Für die Chili-Karotten

ca. 3 EL Olivenöl

4 kleine Karotten

ca. 2 cm getrocknete Chili

Für die Kreuzkümmelküchlein (ca. 4 Küchlein)

100 g Dinkelmehl 630

1 geh. TL Backpulver-Reinweinstein

1/2 TL Salz

1 leicht gehäufter TL gemörserte Kreuzkümmelsamen

2 TL Olivenöl

20 ml Wasser

40 g griechischer Joghurt (10 Prozent Fett)

Zubereitung

Die Kichererbsen-Creme

1. Den Knoblauch in kleine Würfel schneiden. Das Chilistück zerbröseln.

2. Die Sesamsamen in einer beschichten Pfanne so lange rösten, bis Röstduft aufsteigt und die Samenfarbe ins Bräunliche wechselt. Dann fein mahlen.

3. Die Kichererbsen pürieren. Die gemahlenen Sesamsamen und alle anderen Zutaten dazugeben und gut pürieren. Bei Bedarf mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Der geschmorte Mangold

4. Den Mangold in grobe, große Stücke schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch in Würfel schneiden. Die Blattpetersilie fein hacken. Die Tomaten in ​fingerdicke Scheiben schneiden.

5. 4 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebel- und Knoblauch Würfel darin glasig dünsten. Die Tomatenstücke dazu geben und schmoren. Die gehackte Blattpetersilie dazugeben und kurz schmoren.

6. Die Mangoldblätter zu den Zwiebeln und den Tomaten in die Pfanne geben und so lange schmoren, bis sie schön weich sind.

7. Die gemörserten Koriandersamen zum Mangold geben. Alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ganz kurz noch schmoren. Dann mit zur Seite stellen.

Die Chili-Karotten

8. Öl in einer Pfanne erhitzen. Das Chilistück in die Pfanne bröseln.

Die Karotten (ungeschält, wenn die Schale gut gewaschen ist - sonst schälen) in die Pfanne geben. Die Karotten so lange von allen Seiten schmoren, bis sie weich, aber noch bissfest sind. Eventuell noch einen Tick salzen.

Die Kreuzkümmel-Küchlein

9. Alle Zutaten in einer Teigschüssel gut miteinander vermischen und zu einem Knödel formen. Ist der Knödel zu feucht, etwas Mehl dazugeben. Ist er zu trocken, noch etwas Wasser dazugeben.

10. Den Teig auf einer glatten Fläche mit der Hand ausdrücken (ca. 1 cm dick). Dann mit einem Glas oder einer Form (ca. 7 cm Durchmesser) ausstechen.

11. Die Teigstücke in einer beschichteten Pfanne (ohne Öl) von beiden Seiten ausbacken, bis schwarze Flecken entstehen. Beim Ausbacken mit einem Pfannenwender etwas andrücken, damit sie noch etwas flacher werden.

Finish

12. Die Kichererbsen-Creme in eine flache Schale geben. In die Mitte eine Kuhle drücken. In die Kuhle etwas Joghurt geben. Mit Kichererbsen, Kreuzkümmel, Sesamsamen, ein paar Blattpetersilienblätter und einer Zitronenscheibe dekorieren.

13. Den geschmorten Mangold und die Chili-Karotten kurz erhitzen.