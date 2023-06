Dumme Ziege? Auf keinen Fall! Entgegen der verbreiteten Ansicht, Ziegen wären dumm, sind sie äußerst intelligent. Auch rund um Ziegenprodukte halten sich hartnäckig Vorurteile. Schuld am strengen Ziegenkäsegeschmack sei der Bock, erklärt Martin Uitz vom Jauntaler Ziegenhof. Denn der Bock stinkt und hat den Ziegenprodukten, vom Käse bis zum Fleisch, zu ihrem strengen Image verholfen. „Dabei stimmt das gar nicht. All jene die einmal Ziegenfleisch probiert haben, werden meist zu Fans und greifen gerne immer wieder darauf zurück“, erklärt der leidenschaftliche Nebenerwerbsbauer.

Video - Backstage am Jauntaler Ziegenhof

Gemeinsam mit seiner Frau Alexandra betreibt er den Bauernhof bereits seit 12 Jahren. Seit 2020 gibt es neben einer traditionellen Norikerzucht den zweiten Betriebszweig mit Ziegenmilchprodukten. „Vor allem unser Sohn lebt seitdem unbeschwerter. Er hatte Neurodermitis und sollte auf Grund der Unverträglichkeit keine Kuhmilchprodukte zu sich nehmen. Durch unsere Ziegenmilchprodukte haben wir das sehr gut in den Griff bekommen!“ Der Grund: die Laktose in der Ziegenmilch hat eine andere Zusammensetzung als Laktose in der Kuhmilch und wird meist gut vertragen.

„Das Ziegenfleisch selbst ist ebenfalls gesünder und stammt eigentlich immer aus Freilandhaltung“, schwärmt auch Gabriele Köchel. Die Spezialistin für naturnahes Kochen hat sich mit ihrer „Köchelei“ in Viktring selbstständig gemacht. Mit dieser bietet sie Kochkurse, Schulungen, Pop-up-Events und mehr an. Unter anderem auch am Ziegenhof der Familie Uitz. „Die meisten Tiere, die viele Menschen essen, hatten ein schreckliches Leben. Auf Ziegen trifft das selten zu. Ihr Fleisch wird nachhaltig produziert und schmeckt noch dazu Weltklasse“, weist Köchel auf die Vorteile der regionalen Züchter hin.

Die leidenschaftliche Köchin hat sich für unsere Leserinnen und Leser zwei herrlich einfache Gerichte ausgedacht. Zum einen gebackenen Ziegenkäse. Diesen kombiniert sie mit Chilihonig, wildem Quendel und Kirschen auf Bruschetta. Und dann gibt es noch orientalische Ziegenfleischbällchen mit geschmorten gefüllte Zucchiniblüten. Wie schnell und aromatisch diese Gerichte auf dem Tisch stehen, probieren Sie am besten selbst gleich aus!