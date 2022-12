Zutaten

150 g Butter

150 g Staubzucker

150 g Kastanienreis

150 g glattes Mehl

2 Dotter

Ribiselmarmelade

Zubereitung

Alle Zutaten bis auf die Ribiselmarmelade zu einem Teig verkneten (per Hand oder in der Küchenmaschine), in Frischhaltefolie wickeln und für eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen.

Kleine Kügelchen formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.

Die Busserl in der Mitte mit einem Kochlöffel oder dem Finger eindrücken und bei 180 °C etwa 10 Minuten backen.

Nach dem Backen auskühlen lassen.

Ribiselmarmelade leicht erhitzen, glattrühren und mit Hilfe eines kleinen Löffels in die Mulden füllen.