Zutaten

1 Pkg. Gartenkresse

Für die Kräuterseitlinge

100 g Kräuterseitlinge (in dicke Scheiben geschnitten)

5 EL Olivenöl

1 Zitrone (Abrieb)

1 EL Oregano (getrocknet)

Für die Zwiebeln

4 Zwiebeln

1 Prise Rohrohrzucker

1 EL Butter

etwas Salz

Für die Roten Rüben

4 Rote Rüben

500 ml Wasser

100 g Rohrohrzucker

100 ml Essig (weiß)

4 Zweig(e) Thymian

4 Zweig(e) Rosmarin

1 EL Salz

Für die Hirselaibchen

150 g Goldhirse

4 Pfefferoni (eingelegt)

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Für das Zwiebelpüree Zwiebeln mit der Schale ins Backrohr legen und bei 160 °C ca. 1 Stunde braten, bis das Zwiebelfleisch weich ist. Aus der Schale drücken und das Zwiebelfleisch mit der Butter, dem Salz und Zucker fein mixen.

Für die Hirselaibchen 1 Tasse Goldhirse mit 2 Tassen Wasser oder Suppe weichkochen, auf einem Blech verteilen und ausdampfen lassen.

Danach in eine Schüssel geben, mit den gehackten Pfefferoni vermischen und mit Salz sowie Pfeffer abschmecken.

Kleine Laibchen formen und diese auf ein mit Backpapier und Olivenöl bepinseltes Backblech legen. Im Backrohr bei 180 °C ca. 20 Minuten lang backen.

Für die Roten Rüben Wasser, Salz, Zucker, Essig und Kräuter aufkochen lassen. Die Roten Rüben schälen und in kleine Spalten oder Würfel schneiden. In dem Sud kochen, bis die Rüben weich sind. Danach die Rüben in ein Weckglas füllen.

Für die Kräuterseitlinge die Pilze mit dem Olivenöl, Oregano und Zitronenabrieb sowie etwas Salz vermengen. In einer Pfanne scharf anbraten und noch einmal mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Zwiebelpüree zusammen mit den Laibchen anrichten, darauf die Pilze und Rüben verteilen und mit Gartenkresse garnieren.

Kochen und Backen mit Hirse. Hier finden Sie schmackhafte und gesunde Rezepte rund um das schnellwachsende Getreide.