für 4 Personen

Zutaten

400 g Risottoreis

400 g Steinpilze

20 g Butter

50 g Parmigiano Reggiano, gerieben

15 dag Scamorza

1 Zwiebel

1 Zehe

1 l Gemüsebrühe

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Petersilie

Radicchio

Zubereitung

Die Steinpilze gründlich reinigen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen und fein hacken. Etwas Olivenöl in einem großen Topf erhitzen und den Knoblauch darin kurz anschwitzen. Pilze hinzugeben und bei starker Hitze zehn Minuten lang bräunen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, in eine Schüssel geben und beiseite stellen.

Nun die Butter in den Topf geben und schmelzen lassen. Die gehackte Zwiebel hinzugeben und zehn Minuten lang bei niedriger Temperatur anschwitzen. Den Reis hinzugeben und unter ständigem Rühren eine Minute lang anbraten.

Mit einer Kelle Gemüsebrühe ablöschen. Köcheln lassen bis die gesamte Flüssigkeit aufgenommen wurde. Danach immer wieder etwas Brühe hinzugeben und stetig umrühren. Sobald die Brühe fast vollständig aufgenommen wurde, den Vorgang wiederholen. Dies sollte insgesamt etwa 30 Minuten dauern. Der Reis sollte am Ende zart aber noch etwas bissfest sein.

Nach 15 Minuten die Steinpilze hinzugeben und mitköcheln lassen. Den Topf vom Herd nehmen. Den geriebenen Parmigiano, die kalte Butter und eine Prise Salz und Pfeffer unterrühren. Eventuell auch Scarmorza einrühren.

Das Risotto in tiefen Tellern anrichten, nach belieben mit Radicchio bestreuen und heiß servieren.