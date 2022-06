Hauchdünn gehobelte Kohlrabi-Scheiben werden mit herrlichem Honig-Verjus-Dressing kombiniert. Diese sommerfrische, leichte Vorspeise von Joachim Gradwohl ist schnell gemacht und steht im Nu am Tisch.

Zutaten für 6 Personen

Honig-Verjus-Dressing

1 EL Honig

4 EL Verjus

etwas Salz, Pfeffer

Kohlrabicarpaccio

2 Kohlrabi

etwas Salz

Fenchel & Erbsen

2 Fenchel

100g Erbsen

100g Frischkäse

So wird’s gemacht

Honig-Verjus-Dressing

Honig, Verjus und gewürze gut verrühren.

Kohlrabicarpaccio

Die Kohlrabi schälen, auf der Schneidmaschine oder mit einem Gemüsehobel dünn aufschneiden und in gesalzenem Wasser einmal kurz aufkochen lassen, herausnehmen, abschrecken und auf einen Teller auflegen.

Fenchel & Erbsen

Den Fenchel halbieren, ebenfalls auf der Schneidmaschine oder mit einem Gemüsehobel dünn aufschneiden, und für 5 Minuten in kaltem Wasser einlegen, damit er schön knackig wird. Die Erbsen in leicht gesalzenem Wasser kurz abkochen und in Eiswasser abschrecken.

Die Erbsen und den Frischkäse auf das Kohlrabi-Carpaccio setzen und den Fenchel oben darauf platzieren. Dann mit der Honig-Dressing marinieren und genießen.