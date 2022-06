Zutaten

Portionen: 4

Für die Spieße

4 Hühnerbrüste (ohne Haut und Knochen)

1 Paprika (gelb)

1 Paprika (grün)

1 Zwiebel (rot)

1 Zucchini

Rosmarin (frisch)

Thymian (frisch)

Salz

Pfeffer

Olivenöl

Für das Chutney

3 Zwiebeln (rot, geschält)

250 g Johannisbeermarmelade (schwarz; alternativ Ribiselmarmelade)

4 Zweig(e) Rosmarin

40 ml Balsamicoessig

1/2 TL Koriandersamen

Olivenöl

Für das Grillbrot

500 g Weizenmehl (glatt)

330 ml Wasser (lauwarm)

50 ml Olivenöl

1 TL Salz

1/2 Würfel Germ

Kräuter (der Saison, frisch)

Zubereitung

Für das Grillbrot die Germ im lauwarmen Wasser auflösen. Mit Mehl, Salz, gehackten Kräutern und dem Öl mit einem Knethaken zu einem geschmeidigen Teig kneten. Zirka 15 Minuten zugedeckt rasten lassen.

Teig zu einer Rolle formen und in 8 Stücke teilen. Jeden Teigling zu einer Kugel schleifen und zugedeckt nochmals 20 Minuten rasten lassen.

Auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu Fladen formen und diese am Grill bzw. im Backofen bei 220 °C Oberhitze beidseitig zirka 3 Minuten backen.

Für die Spieße Hühnerfilet zuputzen, in grobe Würfel schneiden (zirka 5 Stück/Brust). Zwiebel schälen und in grobe Spalten schneiden. Paprika waschen und putzen, halbieren und die Kerne entfernen. Danach in zirka 3 x 3 cm große Würfel schneiden. Zucchini in 1 cm dicke Scheiben schneiden.

Abwechselnd Fleisch und Gemüse auf Holzspieße stecken. Salzen, pfeffern und mit etwas Olivenöl einpinseln. In einer erhitzten Pfanne oder am Grill rundum anbraten.

Thymian und Rosmarin fein hacken und am Schluss über den Spießen verteilen.

Für das Chutney die Zwiebeln in Spalten schneiden, Rosmarin fein hacken. In einem kleinen Topf etwas Olivenöl erhitzen, die Zwiebelspalten darin mit dem Rosmarin farblos anschwitzen. Koriandersamen dazugeben und kurz mitrösten. Mit Balsamicoessig ablöschen und die Marmelade unterrühren. Zirka 4 bis 5 Minuten schwach köcheln lassen und danach zugedeckt abkühlen lassen.

