Frühlingserwachen Heute Abend klopft der Frühling an die Tür

Obwohl der metereologische Frühling bereits begonnen hat, starten wir heute um 23:58 Uhr mitteleuropäischer Zeit offiziell in den Frühling. Schluss mit der Wintermüdigkeit, ab sofort heißt es raus an die frische Luft - hier gibt's ein Rezept, in dem die ersten Frühlingsboten verarbeitet werden.