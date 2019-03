Facebook

Herausbacken und genießen: süße "Kröpf" © (c) kei u - stock.adobe.com (Kei Utsuki)

Rezept: G'füllte Kröpf

Zutaten:

Für das Apfelmus: 1,5 kg Äpfel, Saft 1/2 Zitrone, 200 g Zucker

Für die Kröpf: 1/4 l Milch, 75 g Butter, 300 g Mehl, 5 EL

Zucker, 4 Eier, 300 ml Milch, Salz, Pflanzenfett zum Ausbacken,

1 Holzkochlöffel, Staubzucker zum Bestreuen

Zubereitung:

1. Apfelmus: Äpfel schälen, entkernen, vierteln, mit Zitronensaft

beträufeln, mit dem Zucker in einen Topf geben.

Bei schwacher Hitze zugedeckt 20 Min. dünsten. Durch ein

Sieb streichen.

2. Kröpf: Brandteig: ¼ l Milch, Butter, Salz in einen Topf geben. Aufkochen, das Mehl dazugeben. Masse so lange rühren, bis sie sich als Klumpenumden Kochlöffel legt und vom Topf löst. Topf vom Herd nehmen und nacheinander die Eier und dann Zucker zugeben. „Jedes Ei muss geduldig untergerührt werden.“ Dann langsam 300 ml Milch zugeben,

es soll ein etwas dickflüssiger Teig entstehen. Jetzt den Stil eines Holzkochlöffels etwa 8 cm tief in den Teig eintauchen, diesen am Kochlöffel in heißem Schmalz goldbraun und knusprig backen. Dann den Kochlöffel samt Backmasse wieder eintauchen. So oftwiederholen, bis der

Kropf die gewünschte Größe hat. Zuletzt den knusprigen Kropf vom Kochlöffel vorsichtig herausziehen. Kröpfe auskühlen lassen, die Löcher mit Apfelmus füllen. Mit Staubzuckerbestreut servieren.