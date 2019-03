Susanne kocht mit ...Krapfen wie Daheim

Facebook

Vanille- und Schokokrapfen aus Diex © (c) Weichselbraun Helmuth

Seminarbäuerin Roswitha Polessnig backt seit 25 Jahren Krapfen, seit fünf Jahren tut sie dies für die Seminarbäuerinnen. Wir besuchten sie im sonnigen Diex. In der Küche war es mollig warm. Gerade richtig für den Germteig, der als Erstes in Arbeit genommen wurde. „Germteig braucht nur zwei Dinge, Wärme und Zeit“, so Roswitha. Bei ihr wird noch bodenständig gekocht, „wie daheim“ eben.