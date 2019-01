Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es geht auch weniger zünftig: Dieses Fisch-G'röstl ist nicht nur "leichter, es ist auch leicht nachzukochen © Gernot Eder

Rezept: Fisch-Gröstl

... nachgefragt bei den Vierhaubenköchen Karl und Rudi Obauer, Restaurant Obauer, Werfen:

500 g Erdäpfel, 400 g Lachsforellenstücke mit Haut (hier werden die Schwanzstücke verwendet), ersatzweise andere heimische Fische (Saibling, Forelle ohne spezielle Fütterung . . .), 1 Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, Olivenöl, etwas Schnittlauch, Liebstöckl, oder Rosmarin . . . (gehackt), ein paar Essigkapern, gehackte schwarze Oliven, Balsamessig oder Zitronensaft.

Zubereitung:

1. Vorbereitung. Die Erdäpfel waschen und in gesalzenem Wasser gar kochen. Erdäpfel schälen und in etwa ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Die Schwanzstücke von der Lachsforelle waschen, trocken tupfen und in fingerbreite Stücke schneiden - man kann auch das Filet verwenden. In einer großen beschichteten Pfanne rund drei Esslöffel Olivenöl erhitzen.

2. Braten. Die Fischstücke mit der Hautseite nach unten in die Pfanne legen und gemeinsam mit dem in Scheiben geschnittenen Knoblauch bei geschlossenem Deckel braten, bis der Fisch im Kern noch glasig ist. Die Stücke nur kurz umdrehen, dann aus der Pfanne heben und warmhalten. Wieder etwas Öl in der Pfanne erhitzen und die Erdäpfelstücke beidseitig goldbraun braten, salzen, pfeffern.

3. Anrichten. Erdäpfel und Fisch auf Tellern anrichten. Mit Kräutern, Kapern, gebratenem Knoblauch und gehackten Oliven bestreuen. Balsamessig oder Zitrone darüberträufeln.

Passt auch wunderbar dazu: Kernöl und Hendlgrammeln.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.