Sonniger Geschmack: selbst gebackene Pizza Margherita © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Sie denken bereits an Ihren Urlaub oder sind mitten in der Planung? Nun, dann würde ich Sie gerne kulinarisch ein wenig in Stimmung bringen. Das Land, das wir als erstes bereisen, ist „Bella Italia“! Für mich birgt ein Urlaub Erinnerungen an Gerüche, verbunden mit Geschmäckern aus dem Land. Deshalb wollte ich unbedingt wissen, wie denn ein Pizzateig so gut gelingt wie in meinem Lieblingsurlaubsland.

Gesagt, getan! Mit dem Backprofi Christian Ofner ein Leichtes. Mit seinen Tipps und Tricks verrät er das Geheimnis, wie der Pizzateig mit etwas Vorarbeit kein Drahtseilakt sein muss, ganz im Gegenteil. In den Händen eines Profis seines Fachs durfte ich mit Christian Ofner nicht nur einen sehr humorvollen Menschen kennenlernen, auch seinem Namen „Backprofi“ wird er mehr als gerecht.

Sein Handwerk ist sein Herzblut und das wird schon in kurzer Zeit klar. Seit acht Jahren gibt es ihn nun schon und seine Visionen und Ideen trugen ihn vom einfachen Bäcker in die weite Welt hinaus. Heute kann er auf eine beachtliche Anhängerschaft zurückgreifen: ob bei seinen Backworkshops, in seinen Youtube-Videos, seinem Blog, seinen Büchern, seinen Backprodukten oder bei seinen Facebook- und Instagram-Followern – Chapeau, lieber Christian! Hier spürt man die Seele im Korn. Beim Essen unserer Pizza war Italien damit fast ums Eck!

Zu den Personen Susanne Kuttnig-Urbanz ist erreichbar unter diedampfgarerin@kleinezeitung.at. Mehr gibt's unter www.diedampfgarerin.at Backprofi Christian Ofner:

Tel. 0 3112/38 804, office@derbackprofi.at, www.derbackprofi.at

Rezept 1: Pizza Margherita mit Vorteig

Zutaten: Ergibt 3 Pizzen.

Für den Vorteig Poolish (35-Prozent-Anteil): 120 g Weizenmehl Type 700 oder Type 550, 120 g Wasser (20 °C), 1 g frische Germ (Hefe)

Für den Hauptteig: 241 g Poolish (Vorteig aus dem Kühlschrank), 225 g Weizenmehl Type 700, 7 g Salz, 15 g Olivenöl, 3 g frische Germ (Hefe), 150 g Wasser (20 °C)

Für den Belag: 1 Dose gestückelte Tomaten, Büffelmozzarella, Olivenöl, Basilikum, Salz

Zum Verarbeiten: Mehl, Polenta, Backpapier

Zubereitung:

Für den Vorteig alle Zutaten mit einem Kochlöffel vermischen und für 24 Stunden in den Kühlschrank stellen. Nach 24 Stunden wirft der Vorteig schöne Blasen und hat ein tolles Aroma entwickelt. Für den Hauptteig alle Zutaten samt dem Poolish mithilfe einer Küchenmaschine bei sehr hoher Geschwindigkeit zu einem sehr weichen Teig verarbeiten.

Nach dem Kneten den Teig für eine Stunde rasten lassen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 250 Grad Celsius Ober/Unterhitze vorheizen. Wenn ein Pizzastein zur Verfügung steht, diesen miterhitzen. Nach der Rastzeit wird der Teig auf eine stark bemehlte Arbeitsfläche gegeben und mithilfe einer Teigkarte in drei gleich große Teigstücke geteilt.

Ein Backpapier zur Hand nehmen, wieder stark bemehlen und zusätzlich etwas Polenta darüberstreuen. Nun das erste Teigdrittel von Hand ausrollen (siehe Video) und von der Mitte ausgehend flach auseinanderdrücken. Mit Tomatensauce bestreichen und den Büffelmozzarella darüber zerpflücken. Jetzt mithilfe des Backpapiers die Pizza anheben und ganz vorsichtig auf den Pizzastein legen bzw. auf ein Backblech geben und bei 250 Grad Celsius ca. 8 bis 12 Minuten knusprig backen. Die Pizza entnehmen und mit Olivenöl, grobem Salz und Basilikum garniert servieren.

Susanne kocht mit: Christian Ofner Pizza Margherita © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Rezept 2: Schnelle Pizza (ohne Vorteig)

(Rezept ergibt 8 kleine Pizzen)

Zutaten: 400 g Weizenmehl, Type 480, 8 g Salz, 5 g Bio Gerstenmalzmehl oder Honig, 20 g Olivenöl, 15 g frische Hefe, 240 g Wasser, 22° Celsius, Belag nach Wahl

Zubereitung:

Alle Zutaten genau einwiegen und den Teig 10 Minuten intensiv kneten.

Anschließend für 30 Minuten zugedeckt rasten lassen.

Danach den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und Teigstücke zu je 80 g auswiegen. Den Teig mit Hilfe des Handballens rundformen (Schleifen). Die Teigkugeln mit einem Geschirrtuch abdecken und nochmals 30 Minuten bei Raumtemperatur gehen lassen.

In der Zwischenzeit das Backrohr auf 240° Celsius Heißluft vorheizen. Die Teigkugeln von Hand etwas flachdrücken und mit beiden Händen vorsichtig auseinander ziehen. Der Teigrand sollte dabei etwas dicker bleiben.

Hier wird die Pizza Margherita bereits belegt Foto © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Mini Pizzas auf ein Backblech mit Backpapier geben und nach Herzenslust belegen. Wichtig: beginnen Sie immer mit der Tomatensauce!

Backen Sie die Pizzen mit viel Dampf aus! Dazu ein Gefäß mit Wasser oder Eiswürfeln mit in den Ofen stellen und bei 240° Celsius ca. 12 bis 14 Minuten goldbraun backen.