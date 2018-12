Facebook

© www.christinekostner.com

Nachdem Silvester nicht mehr weit weg ist, suchte ich nach kreativen Alternativen zu Glücksbringern. Fündig wurde ich in der Cake Boutique von Petra Weiss. Sie hatte gleich drei süße Versuchungen in Form von „Silvesterpralinen“ als Idee parat. Die Meisterkonditorin versteht es natürlich wie kein anderer mit süßen Zutaten umzugehen. Fein und edel müssen Pralinen für sie sein. Doch noch mehr schätzt sie die Kunst der Aromenvielfalt! Der Kreativität sind hier durch den Variantenreichtum von Likören, Chili, grünem Pfeffer oder Nougat keine Grenzen gesetzt.

Petra Weiss hat immer schon gerne gebacken und machte 2016 ihre „süße Liebe“ zum Geschäft. Ihr Plan ist zu wachsen und auch räumlich größer zu werden. Sie möchte die weltweit bekannte Mehlspeisentradition aus Österreich weitertragen und Überliefertes an andere weitergeben. Der Spaß an ihrer Arbeit geht ihr dabei nie aus.

Susanne Kuttnig-Urbanz kocht mit Petra Weiss Foto © www.christinekostner.com

Ob nun hübsche Cake Pops, Cup Cakes, Torten oder andere süße Versuchungen, alles ist auf Bestellung zu haben. Widerstand ist also zwecklos! Zu gut schmecken ihre Backwaren. Für unsere „Silvesterpralinen“ hat sie uns gleich drei Rezepte aus dem Ärmel geschüttelt. Hübsch am Stiel oder klassisch elegant, mit einer Silvesterpraline verschenken Sie sicher unvergessliches Glück! Ein wunderschönes neues Jahr!

Rezept: Silvesterpraline „Cake Pops“

Zutaten:

Für den Biskuitteig: 40 g Staubzucker, 80 g Kristallzucker, 120 g Mehl, 5 Eier, 30 g Öl (Sonnenblumen oder Rapsöl)

Für die Buttermasse: 150 g Butter, 150 g Staubzucker,

1 Vanilleschote

Für die Glasur: 1 Becher helle Schokoladenfettglasur

Weiters: Cake-Pop-Stiele, 50 g Rollfondant oder Marzipan, Miniausstecher nach Wahl

Zubereitung:

Die Eier trennen. Kristallzucker mit Eiklar zu einem steifen Schnee schlagen. Staubzucker mit Eidotter schaumig rühren. Den Schnee unter die Eidottermasse heben und das gesiebte Mehl unterheben. Das Öl untermengen. In eine gefettete Tortenform einfüllen und bei 180° Celsius in ca. 15 Minuten goldgelb backen. Danach auskühlen lassen. Nach der Abkühlphase den Biskuitteig zwischen den Handflächen zerbröseln. Das Mark der Vanilleschote auskratzen. Die zimmerwarme Butter mit dem Staubzucker und dem Vanillemark schaumig rühren. Die Buttermasse unter den Biskuitteig mengen, sodass eine homogene und formbare Masse entsteht.

Danach die Masse eine Stunde kühl stellen. Aus dieser Masse Kugeln formen und wiederum 2 bis 3 Stunden kühlen lassen. Dann die helle Fettglasurmasse im Wasserbad schmelzen lassen. Die Stäbchen in die Glasur tunken und in die Kugeln stecken. Die aufgespießten Kugeln in die Schokoglasur tunken und abtropfen lassen. Zum Dekorieren das Rollfondant oder Marzipan ausrollen und die gewünschten Formen ausstechen. Tipp dazu: Dies bereits einen Tag zuvor erledigen, da das Fondant oder der Marzipan in dieser Zeit aushärten kann. Die gewünschten Formen auf die frisch getunkten Kugelspieße dekorieren und mit Maschen aufpeppen.

"Susanne kocht MIT" Petra Weiss Cakepops für Silvester

Rezept: Silvesterpraline „Marzipan“

Zutaten (für 12 Stück):

10 g Staubzucker, 10 g gemahlene Walnüsse bzw. Nüsse nach Wahl, 100 g Rohmarzipan, 5 g Kirschlikör oder nach Wahl

Für die Glasur:

200 g Milchkuvertüre

Weiters: Kochthermometer,

Miniausstecher nach Wahl, lebensmittelechtes

Goldpuder

Zubereitung:

Die Zutaten für den Marzipanteig miteinander vermengen und 1 cm dick ausrollen. Danach in 2 x 2 cm große Quadrate schneiden und einen Tag bei Zimmertemperatur trocknen lassen.

2/3 der Kuvertüre auf 45 bis 50° Celsius erwärmen. Das weitere Drittel der Kuvertüre in die erwärmte Kuvertüre geben und so lange unterrühren, bis die Kuvertüre auf 31° Celsius heruntergekühlt ist. Diesen Vorgang mithilfe eines Kochthermometers kontrollieren.

Die Marzipanstücke in der temperierten Kuvertüre tunken, mit lebensmittelechtem Goldpuder bestreuen und mit den zuvor vorbereiteten Kleeblättern, Hufeisen oder Ähnlichem dekorieren.

Rezept: Silvesterpraline „Orange-Lebkuchen“

Zutaten (für 12 Stück):

12 weiße Schokoladehohlkörper (im Handel erhältlich), 100 ml Schlagobers, 100 g weiße Kuvertüre, ½ Pkg. geriebene Orangenschalen oder ½ TL Orangenaroma, Lebkuchengewürz nach Geschmack. Für die Glasur: 200 g Milchkuvertüre. Weiters: 2 Spritzsäcke,

Kochthermometer, lebensmittelechtes Goldpuder

Zubereitung:

Die Kuvertüre in eine Schüssel geben. Den Schlagobers aufkochen und in die vorbereitete Kuvertüre gießen. Danach gut verrühren, bis die Kuvertüre geschmolzen ist. Die Aromen dazugeben und nochmals durchrühren.

Danach bei Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Die abgekühlte Ganache mithilfe eines Spritzsackes in die Hohlkörper füllen. Gut 24 Stunden im Kühlschrank stehen lassen.

2/3 der weißen Kuvertüre auf 40 bis 45° Celsius erwärmen. Das weitere Drittel der Kuvertüre in die erwärmte Kuvertüre geben und so lange unterrühren, bis die Kuvertüre auf 31° Celsius heruntergekühlt ist. Diesen Vorgang mithilfe eines Kochthermometers kontrollieren.

Danach die Kuvertüre in einen Spritzsack füllen und die Hohlkörper verschließen.

Zum Schluss die fertige Praline in der restlichen Kuvertüre wälzen, mit lebensmittelechtem Goldpuder bestreuen oder mit den zuvor vorbereiteten Kleeblättern, Hufeisen oder Ähnlichem dekorieren.

Die Dampfgarerin empfiehlt ... Eine Glasur lässt sich im Dampfgarer bei 100° Celsius in ca. 5 Minuten verflüssigen. Die Glasur dabei immer abdecken!



