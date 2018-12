Facebook

Weihnachts-Highlight: gebackener Karpfen © Christine Kostner

So einladend wie die Stiftsschmiede in Ossiach waren auch ihre Protagonisten. Ein tolles Team erwartete mich, denn Fischzüchter Markus Payr und Spitzenkoch Gerhard Satran verbindet einiges. Unter anderem die Liebe zur Nachhaltigkeit und Regionalität der Lebensmittel und vor allem dem „Glücklichsein“ des Fisches. Carpe piscem – Nutze den Fisch! Und das tut Gerhard Satran, wird er doch auch liebevoll „Der mit dem Fisch kocht“ genannt! Doch bevor es an den Herd ging, wurde mit Markus Payr über die alte Tradition der Fischzucht und Teichwirtschaft gesprochen. Von der Wichtigkeit, diese außerordentlichen Lebensräume zu schützen. Jeder Fisch ist wertvoll und umso wertvoller war es, von ihm vor laufender Kamera das fachgerechte Filetieren eines Karpfens erklärt zu bekommen. Mit ebenso viel Liebe wurde dann dieser Fisch zubereitet. Das „Mmmmmmh“ des Kochs war dabei immer wieder zu hören. Schön, wenn so viel Leidenschaft mitschwingt. Das steckt an! Im Übrigen tragen Markus Payr und Gerhard Satran das Glück jeden Tag mit sich. Denn nach einem alten Brauch ist die Schuppe eines Karpfens der beste Glücksbringer für Geldsegen im neuen Jahr!