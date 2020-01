Facebook

Mmmaroni-Chesecake © (c) Henrietta - stock.adobe.com

Zutaten:

750 g Maroni (am besten vorgegart aus der Packung), 130 g Schokokekse, 80 g Butter, 380 g weiße Schokolade, 30-35 g Honig oder Ahornsirup nach Geschmack, 2 EL Vanillezucker mit echter Vanille, etwas Zimt, 200 g Topfen, 380 g Frischkäse, Zimt; Kuchenform, ein paar Maroni und Amarenakirschen oder Feigen für die Dekoration. Wer die Maroni karamellisiert braucht außerdem Zucker.

So geht's:

1. Die Schokokekse in einen Zippbeutel geben, verschließen und mit dem Löffelrücken draufklopfen, bis sie feinbröselig sind. Klappt auch mit einem Nudelwalker. Die Butter gemeinsam mit rund 100 g von der Schokolade am Herd schmelzen, Zimt nach Geschmack unterrühren und alles mit den Keksbröseln verrühren.

2. Die Kuchenform - am besten man verwendet eine Springform - mit Backpapier auskleiden. Dann den Keksboden gleichmäßig in die Kuchenform drücken und die Kuchenform in den Kühlschrank stellen.

3. Den Rest der Schokolade leicht erwärmen, bis sie schmilzt, dann vom Herd ziehen und überkühlen.

4. Den Frischkäse mit Topfen, Schokolade, Honig, Vanillezucker und etwas Zimt gut mischen und entweder die Maroni gehackt untermischen und alles auf den Keksboden streichen oder die Maroni im Ganzen auf den Keksboden legen und die Frischkäsemischung darübergeben. Wer es süßer mag, karamellisiert die Maroni vorher.

5. Dafür etwas Zucker in einem beschichteten Topf braun werden lassen, am besten funktioniert das mit weißem Zucker, weil man leichter sehen kann, wie braun er wird. Dann schnell vom Herd ziehen - Vorsicht, der Zucker ist jetzt sehr heiß! Die Maroni hineingeben, durchschwenken und auf einem mit Backpapier ausgekleideten Backblech verteilen, am besten, ohne sie mit dem Kochlöffel zu berühren, denn das Karamell geht nur wieder ab, wenn der Kochlöffel im Wasserbad erhitzt wird. Dann die Karamell-Maroni zerkleinern und unter die Masse mischen.

5. Frischhaltefolie über die Kuchenform spannen und den Cheesecake ein paar Stunden in den Kühlschrank stellen. Vor dem Servieren mit Maroni oder durch die Presse gedrückten "Maronireis", Amarenakirschen oder karamellisierten frischen Feigen dekorieren.