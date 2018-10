Wer am Morgen ofenfrische Weckerl haben möchte, kann die Dinkelweckerl gut vorbereiten: Alle Arbeitsschritte am Vorabend ausführen, Weckerl auf ein Backblech legen. Dann mit Frischhaltefolie abdecken, in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Morgen Ofen vorheizen, Weckerl mit Wasser besprühen und direkt in den Backofen schieben.