Flaumig mit Topfen oder doch lieber mit Erdäpfeln oder aus Brandteig? Einfach ausprobieren! © (c) unpict - stock.adobe.com (Paul Schwarzl)

Rezept: Zwetschkenknödel ...

...mit Topfenteig

Zutaten für 6 Knödel: Für den Teig 35 g Butter, 1 kleines Ei, Salz, 130 g Topfen, 35 g Weizenmehl, 35 g Hartweizengrieß, 6 reife Zwetschken oder andere Pflaumenvertreter, ev. etwas Zimt und Zucker, etwas Zwetschkenschnaps, ½ Zimtstange, Salz. Für die Brösel: 2 EL Butter, 70 g Semmelbrösel, 1 EL Zucker, Zimt.

Zubereitung:

1. Die zimmerwarme Butter mit einem Handmixer schaumig rühren, dann das Ei und eine Prise Salz zugeben, zum Schluss den Topfen leicht unterrühren. Mehl und Grieß unterheben. Den Teig auf eine Klarsichtfolie geben, mit der Folie zu einer Rolle formen. Eventuelle Luftlöcher ausstreichen. Die Enden der Folie zusammendrehen, sodass die Klarsichtfolie streng um den Teig gewickelt ist. Etwa eine Stunde in den Kühlschrank legen (kann bis zu drei Tage kühl gelagert werden).

2. Zwetschken waschen, trocknen, halbieren, entkernen. Wer mag, bestreut sie mit etwas Zucker und Zimt und setzt die Hälften wieder zusammen.

3. Den Teig auswickeln, je nach Größe der Zwetschken in rund 5 bis 7 Millimeter dicke Scheiben schneiden, damit die Früchte einschlagen, mit nassen Händen Knödel formen. Leicht gesalzenes Wasser mit etwas Zwetschkenschnaps und der Zimtstange aufkochen, Knödel hineingeben. 15 bis 20 Min. ziehen lassen (nicht kochen).

4. Butter in der Pfanne schmelzen, Brösel dazugeben. Wenn sie Farbe genommen haben, Zucker und Zimt hinzufügen und goldbraun rösten. Knödel in Bröseln wälzen, mit zerlassener brauner Butter servieren.

... mit Brandteig

Zutaten für den Teig: 1/2 kg Mehl, 700 ml Wasser, 70 g Butter, 2 Eier, Salz

Zubereitung: In einem Topf die Butter mit Wasser und einer Prise Salz aufkochen. Dann das Mehl einrieseln lassen und so lange rühren, bis sich der Teig vom Topfboden löst. Den Topf vom Herd ziehen, das Ei verquirlen, in den warmen Teig geben und alles glatt kneten. Den Teig auf eine Arbeitsplatte legen, ein wenig auskühlen lassen. Dann zu einer Rolle formen und in gleich große Stücke schneiden. Dann wie links beschrieben weitermachen.

... mit Erfdäpfelteig

Zutaten für den Teig: 1 kg mehlige Erdäpfel, 90 g Butter, 1 mittelgroßes Ei, 50 g Weizengrieß, 1/4 kg Mehl, Salz

Zubereitung: Die Erdäpfel schälen, in leicht gesalzenem Wasser weich kochen und nicht warm durch die Erdäpfelpresse drücken oder stampfen. Butter einrühren, leicht salzen, das Ei dazugeben und verrühren. Mit Mehl und Grieß zu einem glatten Teig verkneten. Er sollte nicht mehr kleben. Wenn nötig, mit etwas Mehl nachbessern. Teig auf einer Arbeitsfläche rund 0,5 mm dick ausrollen und je nach Größe der Zwetschken in rund 5 bis 7 cm große quadratische Stücke schneiden. Dann wie links beschrieben weitermachen.

