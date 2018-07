Facebook

Super Sache: Was schmeckt, wird eingerollt und verspeist © (c) timolina - stock.adobe.com (Timolina)

Rezept: Curry-Gemüsewrap

Zutaten: 2 Wraps; für die Fülle 2 knackige Salatblätter, 1 kleine Paradeiser, 3-4 EL frischer oder Dosenmais, 1/2 Karotte, 1/4 roter Paprika, 1 Frühlingszwiebel, 1 Scheibe frische Ananas, Currypulver, 4-5 EL Joghurt, Salz, Limettensaft.

So geht's: Salatblätter klein zupfen, Paprika und Karotten in dünne Stifte schneiden, Paradeiser halbieren, in kleine Würfel schneiden. Die Frühlingszwiebel in dünne Ringerl schneiden. Die Ananas klein würfeln und unter das Joghurt mischen. Mit Salz, Curry und Limettensaft würzen. Wrap mit Gemüse füllen, die Joghurtsauce darauf verteilen, Wraps zusammenrollen.

Rezept: Zaziki-Wrap

Zutaten: 2 Wraps; für die Fülle ein paar Rucolablätter, 1/2 Hühnerbrust, 1/2 Knoblauchzehe, ein paar Gurkenscheiben, 1/4 gelber Paprika, 4-5 EL Joghurt, 1-2 EL zerbröselter Schafskäse, Oregano, Salz, Zitronensaft, Olivenöl.

So geht's: Hühnerbrust salzen, in wenig Öl braten, klein schneiden (man kann auch gut kaltes Fleisch vom Vortag verwenden). Knoblauch klein hacken, Paprika und Gurken in dünne Stifte schneiden. Joghurt mit Knoblauch, Salz, Oregano würzen. Gemüse, Käse und Sauce auf den Wraps verteilen und alles einwickeln.

