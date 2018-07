Facebook

Mürbteig - schnell gemacht © (c) poplasen - stock.adobe.com (Marko Poplasen)

Heißt komisch, schmeckt aber: Cholera ist eine Schweizer Pastete aus dem Wallis, in die man alles hineinpackt, was man so hat. Erdäpfel, Käse, Zwiebeln, Lauch, Äpfel, Birnen und Speck. Vor allem Speck! Das ganze wird von einem Mürbteig zusammengehalten. Schmeckt wunderbar, also rein damit in den Ofen. Vegetarische Variante: Speck/Schinken weglassen.

Rezept: Cholera

Zutaten:

Für den Mürbteig: 300 g glattes Mehl, 120 g Butter, rund 100 ml Wasser, eine Prise Salz, für die Fülle: 1/2 kg Erdäpfel, 2 Schalotten, 1 Lauchstange, 300 g säuerliche Äpfel, 150 g feste Birnen, 100 g Kochschinken oder/und Speck, 350 g würziger Bergkäse, 1 Dotter zum Bestreichen, Butter, Salz, Pfeffer

So geht's:

1. Für den Mürbteig alle Zutaten verkneten. Wenn der Teig zu fest ist, etwas Wasser dazugeben, wenn er zu weich ist, ein bisschen mehl. Nicht zu viel kneten! Zudecken und etwa eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten lassen.

2. Lauch waschen, Zwiebel schälen und alles in dünne Scheiben schneiden.

3. Etwas Butter in einer Pfanne erhitzen und Zwiebel und Lauch schön anrösten, sodass sie Farbe nehmen.

4. Äpfel und Birnen waschen, trocknen, vom Kerngehäuse befreien und in dünne Scheiben schneiden. Erdäpfel schälen und in dünne Scheiben schneiden.

5. Teig herausnehmen und etwa zwei Drittel davon mit dem Nudelholz auswalken. in eine mit Backpapier ausgekleidete Springform legen und den Teig rund 4 Zentimeter hochziehen.

6. Die Zutaten für die Füllung inklusive Käse schichtenweise auf den Teig stapeln. Mit dem Lauch beginnen, und die Äpfel/Birnen eher erst in den oberen Lagen einsetzen.

7. Den Rest des Teigs ausrollen und über die Springform legen, er darf ruhig ein bisschen überlappen. Festdrücken und den Teig mit der Gabel ein paar Mal einstechen. Wer mag verziert den Deckel mit Teigresten (Keksausstecher!).

8. Mit dem verquirlten Dotter bestreichen und bei 180 Grad Ober-/Unterhitze rund 50 Minuten backen. Wenn die Oberfläche zu dunkel wird, mit Backpapier oder Alufolie abdecken.

