Sommerhit: Campari-Orange-Eis © (c) sveta_zarzamora - stock.adobe.com

Rezept: Campari-Orange Eis

Der Sommer ist noch lang, irgendwann kommt die Sonne wieder und dann ist man mit diesem Rezept für die nächste Gartenparty gerüstet:

Zutaten:

80 g Campari, 150 g Sekt, 250 frischen Orangensaft, 60 g Läuterzucker (selbst gemacht), 40 g Zitronenspalten, 1 EL Zitronensaft, 1 Prise Salz

Zubereitung:

Läuterzucker stellt man her, indem man Wasser und Zucker zu gleichen

Teilen rund fünf Minuten köcheln lässt. Abfüllen, hält mehrere Monate. Für das Eis Campari, Sekt und Orangensaft aufkochen, die anderen Zutaten

dazugeben. In der Eismaschine zubereiten oder in Formen einfrieren.

Für Campari-Fans: Die Bar Campari startet im Frankowitsch in Graz wieder in die Outdoor Saison.