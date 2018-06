Deutschland vs Schweden: Heute geht's für Deutschland um die Wurst. Oder in dem Fall um Bratkartoffeln. Haben Kanelbullar dagegen eine Chance?

Fit fürs WM-Match: schwedische Zimtschnecken © (c) _everlasting_ - stock.adobe.com

Deutschland

Bratkartoffeln mit Beamtenstippe

Von "stippen", tunken, kommt die Bezeichnung für die Sauce zu den Erdäpfeln. Hier wird sie mit Faschiertem und Speck zubereitet.

Kategorie: gehaltvoller Pausenfüller

Aufstellung:

500 g Faschiertes, 80 g Bauchspeck, 4 Zwiebeln, Kümmel, Öl, Butter, Salz, Pfeffer, 5 Pfefferkörner, 3 Pimentkörner, 3 EL Tomatenmark, 600 ml Rindsuppe, 2 Lorbeerblätter, 800 g festkochende Erdäpfel, 1/2 Bd. Petersilie, 4 Gurkerl

Taktik:

- Etwas Butter und Pflanzenöl in einer großen Pfanne auf dem Herd zerlassen.

- Speck und Zwiebeln klein würfeln und anschwitzen. Das Faschierte zugeben, scharf anbraten, pfeffern, nur leicht salzen, da der Speck meist schon recht würzig ist.

- Tomatenmark unterrühren, kurz mitrösten. Alles mit der Suppe aufgießen. Kümmel, Pfefferkörner, Pimentkörner und Lorbeerblätter zugeben und 1 Stunde nicht zugedeckt köcheln lassen.

- Inzwischen die Erdäpfel mit Schale in Salzwasser kochen, schälen und halbieren.

- Petersilie hacken. Gurken in Scheiben schneiden.

- Die Erdäpfel in Butter in einer Pfanne rundum goldbraun braten, salzen.

- Servieren: Zuerst die Beamtenstippe auf tiefe Schüsseln oder Teller verteilen, die Erdäpfel hineingeben und mit Petersilie und den Gurkerlscheiben garnieren.

Spielvariante: Geröstete Erdäpfel, Püree oder Pestersilerdäpfel zur Stippe.

Spielort: 2 Pfannen

Spielzeit: 2 Stunden

Knabberfaktor: gering

Welches Bier?

ein kühles Blondes

VS

Schweden

Kanelbullar

Zimtschnecken - so denkwürdig, dass es sogar einen eigenen Kanelbullens Dag gibt, den Tag der Zimtschnecke am 4. Oktober.

Kategorie: süßer Spielbegleiter

Aufstellung:

Für den Teig: 75 g Butter, 1/2 Würfel Germ, 0,25 l Milch, 3/4 kg Mehl, 120 g Zucker, 1/2 TL gemahlener Kardamom; 1 Ei, Hagelzucker.

Für die Fülle: 50 g Butter, 80 g Zucker, Zimt

Außerdem: Muffin- oder andere Förmchen

Taktik:

- Die Germ in ein wenig lauwarmer Milch auflösen (sie darf nicht mehr als 30 Grad warm sein). Mehl in eine Schüssel sieben, Germ hineinleeren und kurz durchmischen, dann die restlichen Zutaten zugeben und verkneten. Zugedeckt 1/2 Std. gehen lassen.

- Teig noch einmal durchkneten und auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen - etwa 20 x 40 cm. Die Butter schmelzen, und den Zucker einrühren. Den Teig damit bestreichen, mit Zimt bestreuen und den Teig zu einer Wurst zusammenrollen.

- In etwa 2 cm dicke Teile schneiden und mit der Schnittfläche in mit Butter ausgekleidete und mit Zimtzucker bestreute Förmchen setzen.

- Das Ei verquirlen und die Schnecken damit bepinseln, mit Hagelzucker bestreuen und bei rund 200 bis 220 Grad je nach Ofen 10-15 Minuten backen.

Spielort: Ofen

Spielzeit: 1,25 Std.

Knabberfaktor: hoch

Welches Bier?

ein helles Weizen, Fruchtbier, Nussbier



