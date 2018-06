Facebook

Immer köstlich: Ćevapčići mit Ajvar © (c) Samo Trebizan - stock.adobe.com (Samo Trebizan)

Kroatien

Rezept: Ćevapčići für die ganze Mannschaft

Kategorie: Pausenfüller

Aufstellung:

1/2 kg Schweinsfaschiertes, 1 kg Rindsfaschiertes, 3 Zwiebeln 7 Knoblauchzehen, edelsüßer Paprika, Salz, frischer Pfeffer aus der Mühle

Taktik:

- Zwiebeln klein würfeln, Knoblauch klein hacken - zum Faschierten geben und mit Salz, Pfeffer und Paprika ausgiebig durchmischen, abschmecken. Wer mag, gibt etwas Senf in die Masse.

- Von der Masse gleichmäßige Portionen abstechen und mit den Händen zu kleinen Würstchen formen.

- Grillen oder in einer Pfanne mit etwas Pflanzenöl von allen Seiten braten, bis sie schön braun sind. Mit Senf, Ajvar und Zwiebeln servieren.

Spielort: Griller/Herd

Spielzeit: etwa 20 Minuten

Knabberfaktor: mittel

Welches Bier?

ein helles Lager

VS

Argentinien

Rezept: Steak

Kategorie: Siegfeier

Aufstellung:

Je Mitspieler ein ordentlich abgehangenes Rinderfilet (250 g, 3-4 cm dick), Olivenöl, Butter, Salz, Pfeffer

Austauschspieler:

T-Bone, Rib Eye

Taktik:

- Rinderfilets Zimmertemperatur annehmen lassen.

- Olivenöl und Butter in der Pfanne so erhitzen, dass man die Handfläche noch rund 2 cm über den Pfannenrand halten kann, ohne dass man starke hitze verspürt.

- Den Ofen auf 100 Grad vorheizen. Die Steaks salzen und in Abständen in die Pfanne legen. Langsam anbraten, bis die Ränder sich bereits etwa 1/2 cm braun färben. Dann wenden und ebenso lange braten. Insgesamt bei einem rund 4 cm dicken Stück bei mittlerer Hitze auf jeder Seite rund 7-8 Minuten. Dann die Steaks nebeneinander in eine noch kalte Form legen und in den Ofen schieben. Rund 10-15 Min. im Ofen garen lassen. Dann kann man sie auch herausnehmen und erst servieren, wenn die Zeit reif ist (z.B. nach dem Siegtor).

- Noch einmal die Pfanne erhitzen. Etwas Butter in die Pfanne geben und die Steaks kurz und scharf von allen Seiten anbraten. Vor dem Servieren pfeffern und mit grobem Salz nachwürzen.

- Wer mag, grillt die Steaks - zuerst direkt, dann in der indirekten Grillzone fertig grillen.

- Dazu passen Erdäpfel aller Art, aber auch Spinat oder Röstgemüse.

Spielort: Herd/Griller

Spielzeit: etwa 40 Minuten

Knabberfaktor: nieder

Welches Bier?

Porter oder Stout

