Spanien gegen Portugal: Schinken oder lieber Fisch?

Portugal: Pastéis de Bacalhau

Stockfischkroketten

Kategorie: Pausenfüller

Aufstellung:

1/2 kg Erdäpfel, 350 g Bacalhau (gertrockneter eingesalzener Stockfisch), 2 Schalotten, 1 Bd. Petersilie, 2 Eier, Salz, frischer Pfeffer, Pflanzenöl

Ersatzspieler: Kabeljau, Seehecht

Taktik:

- Den getrockneten Stockfisch mindestens 24 Stunden in Wasser einlegen, das Wasser immer wieder abgießen und frisches auffüllen - oder frischen Fisch verwenden, der nicht in Salz eingelegt ist, das erspart die Prozedur.

- Die Erdäpfel schälen, noch warm schälen und sofort durch eine Erdäpfelpresse drücken. Im Ofen bei 80 Grad ein wenig trocknen lassen.

- Stockfisch in frischem Wasser zum Kochen bringen. Rund 1/4 Stunde bis 20 Min., je nach Fleischdicke, köcheln und aus dem Wasser heben. Trocknen lassen. Bei frischem Fisch fügt man dem Wasser etwas Salz bei.

- Schalotten schälen und fein hacken, Petersilie ebenso hacken.

- Wenn der Fisch nicht mehr dampft, entfernt man die Gräten und die Haut, wickelt ihn in ein Tuch und reibt es solange gegeneinander, bis der Fisch ganz fasrig ist.

- Mit den gepressten Erdäpfeln, den Schalotten, der Petersilie und den Eiern mischen. Pfeffern und bei Bedarf salzen. Wenn die Masse zu feucht ist, mit Dotter oder Bröseln gegensteuern.

- Zum Herausbacken Öl in einer tiefen Pfanne erhitzen. Nockerl ausstechen oder mit den Händen formen und im Öl braun backen. Auf Küchenpapier legen und warm, lauwarm oder kalt servieren.

Spielort: Herd

Spielzeit: 1 Stunde plus Zeit (mindestens 1 Tag) zum Wässern, wenn man getrockneten Stockfisch verwendet

Knabberfaktor: hoch

Welches Bier?

Pils

... VS Spanien

Rezept: Schinkenkroketten

Kategorie: Tappas, Fingerfood/Pausenfüller

Aufstellung:

300 g spanischer Schinken (Serrano, Jamon, ...), 1/2 Bund Petersilie, 3 Schalotten, 200 g Mehl, 600 ml Milch, Muskatnuss, Salz, frischer Pfeffer aus der Mühle, zwei Spritzer Sherry; Eier, Mehl, Semmelbröseln und Pflanzenöl Panieren und Herausbacken

Taktik:

- Zwiebeln klein würfeln und einem Topf in etwas Olivenöl anschwitzen.

- Schinken klein würfeln, Petersilie klein hacken. Beides in die Pfanne geben und schnell Mehl zugeben, sonst wird der Schinken zu würzig und die Petersilie strohig.

- Mit Milch aufgießen, alles verquirlen. Solange rühren, bis sich die Masse vom Boden löst. Mit Pfeffer, Salz, Muskatnuss und etwas Sherry abschmecken und die Masse auf ein Blech streichen. Abdecken (mit Klarsichtfolie) und kühl stellen.

- Zum Panieren zunächst einmal in einer Schüssel 2 Eier verquirlen, Mehl und Brösel in eine eigene Schüssel füllen.

- Zwischen zwei befeuchteten Händen etwa gleich große Kroketten formen oder in einen Spritzsack füllen und eine Rolle aufspritzen. Gleich große Stücke abschneiden.

- Die Rollen zuerst in Mehl tauchen, abklopfen, dann in Ei wenden und danach in den Bröseln wälzen.

- Eine Pfanne mit ausreichend Pflanzenöl erhitzen und die Schinkenkroketten portionsweise herausbacken.

Spielort: Griller/Herd

Spielzeit: rund 1 Stunde plus Durchkühlzeit (am besten über Nacht)

Knabberfaktor: mittel

Welches Bier?

ein goldenes Lager

