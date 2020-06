Facebook

Heute an der Bar: Gin Tonic © (c) weyo - stock.adobe.com

Wer Wacholder ernten will, zieht sich besser warm an. Spitze, nadelförmige Blätter bohren sich in die Haut - die stachelige Pflanze weiß ihre Früchte hervorragend zu verteidigen. Ohne die blauschwarzen Beeren allerdings auch kein Gin. Sie sind in der Spirituose tonangebend - seit mehr als 350 Jahren. Mit den Holländern schwappte die Ginwelle nach England, wurde minderwertig produziert, billig verkauft und trat einen Siegeszug durch die Kehlen der Trunkenbolde an. Mitte des 18. Jahrhunderts musste die britische Regierung eingreifen, bevor sich die Nation selbst erledigte.