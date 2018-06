Am Samstag, 9. Juni, findet von 10 bis 22 Uhr das Hoffest vom Biohof Labonca in Burgau am Hauptplatz rund um den Labonca-Marktplatz statt. Mit Kulinarik, Live-Musik vom Streetview Dixieclub und Kinderprogramm. Gefeiert werden heuer das 10-jährige bestehen und 15 Jahre Sonnenschweine. Ab 17.30 Uhr Jubiläumsfeier.