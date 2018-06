Facebook

Der hat's in sich: Pfiffiger Cocktail für die WM-Party © (c) PETER SUWANDSCHIEFF

Moskau ist dieses Jahr Hauptspielort der Fußball-WM 2018. Doch nicht nur in den Stadien wird es emotional. Millionen von Fußballfans rund um den Globus werden in den eigenen vier Wänden WM-Partys feiern – und dabei darf der passende Cocktail nicht fehlen. Kreiert wurde der Drink „Otets Futbol“ (zu Deutsch: „Väterchen Fußball“) von Tom Sipos, einem der renommiertesten Barkeeper Österreichs. So gelingt der WM-Drink:

Zutaten:

· 1 cl frischer Limettensaft

· 3 Schuss Cocktailbitter

· 4 cl Spitz Puchheimer Klare Zwetschke

· Tonic Water

Zubereitung:

1. Ein Glas mit Eiswürfeln auffüllen

2. 4 cl Spitz Puchheimer Klare Zwetschke und 3 Schuss Cocktailbitter dazu geben

3. Anschließend mit 1 cl frischem Limettensaft verfeinern

4. Mit Tonic Water aufgießen bis das Glas voll ist und alle Zutaten verrühren – fertig!

Deko-Tipp: Einfach in den russischen Flaggenfarben garnieren: dazu in der Reihenfolge je eine Erdbeere, eine Heidelbeere und eine Litschi aufspießen und über das Glas legen oder möglichst hoch ansetzen und den Spieß im Cocktail versenken.