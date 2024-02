Zutaten für 2 Portionen

Für das Rotweinjus

1 mittelgroße Zwiebel

100 g Lauch

200 g Karotten

160 g Knollensellerie (geschält gewogen)

90 g Butter

5 g Mehl

2 leicht geh. EL frischer, gehackter Thymian

200 ml Rotwein mit wenig Säure

400 ml Gemüsebrühe

1 großes Lorbeerblatt

6 Wacholderbeeren

10 g Rohrohrzucker

20 g Tomatenmark

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Für das Erdäpfelpüree

800 g Erdäpfel

10 g Butter

etwas Milch

frisch geriebene Muskatnuss

Salz

Für den gedünsteten Spitzkohl

500 g Spitzkraut

40 g Butter

Salz

etwas Abrieb einer unbehandelten Zitrone

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung

1. Für das Rotweinjus die Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. Den Lauch in dünne Ringe, die geschälten Karotten und die Sellerie in kleine Stücke schneiden.

2. Für die Mehlbutter 10 g Butter mit 5 g Mehl in einer kleinen Schüssel verkneten und anschließend in den Kühlschrank stellen.

3. 60 g Butter in einem erhitzten gusseisernen Topf (oder in einer Pfanne) zerlassen und die Zwiebelwürfel darin glasig dünsten. Die Lauchringe, die Karotten- und Selleriestücke ebenfalls in den Topf geben und kräftig andünsten.

4. 100 ml Rotwein und 1 leicht geh. EL gehackten Thymian in den Topf geben und umrühren. Kurz köcheln lassen.

5. 100 ml Rotwein, 400 ml Gemüsebrühe, 1 Lorbeerblatt und 6 Wacholderbeeren dazugeben. Mit dem Deckel obenauf 10 Minuten köcheln lassen.

6. Ein Haarsieb auf eine Schüssel legen und die Masse aus dem Topf in das Sieb geben. Die Flüssigkeit auffangen. Mit einem Stampfer oder Ähnlichem etwas nachdrücken, um maximal viel Flüssigkeit zu erhalten. Das Ergebnis sind ca. 350 ml Gemüsefond.

7. 20 g Butter in einer Pfanne zerlassen. 10 g Rohrohrzucker dazugeben und gut umrühren. Kurz köcheln lassen.

8. Den Fond dazugeben. Gut umrühren und kurz köcheln lassen. 10 g Tomatenmark dazugeben und umrühren. Dann die vorbereitete Mehlbutter dazugeben. Gut umrühren und etwas köcheln lassen, bis eine sämige Sauce entstanden ist.

9. 1 leicht geh. EL gehackten Thymian zum Rotweinjus geben, umrühren. Kurz köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

10. Für das Erdäpfelpüree die Kartoffeln schälen und weichkochen. Das Wasser abgießen und im selben Topf die Erdäpfel stampfen, 10 g Butter dazugeben und etwas Milch. Über die Milch bestimmen Sie die Konsistenz des Pürees.

11. Das Püree mit Salz und geriebener Muskatnuss abschmecken.

12. Beim Spitzkraut eventuell welke Blätter außen sowie den Strunk entfernen und in ca. 3 cm dicke Streifen schneiden.

13. 40 g Butter in einer Pfanne zerlassen. Die Spitzkrautstreifen so lange darin schmoren, bis sie weich, aber noch bissfest sind. Etwas Abrieb einer unbehandelten Zitrone dazugeben und umrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Alles anrichten.