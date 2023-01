Due steht für 2 – aber dieses Nachfolgelokal der Trattoria Siciliana am Klagenfurter Kardinalplatz könnte auch Tre heißen, denn Betreiberfamilie Ziegelmeyer betreibt auch das Al dente im Atrio in Villach und die Osteria dal Conte in der Tabakgasse in Klagenfurt.

Im „2’Due“ steht mit Georg Kittner ein Haubenerfahrener am Herd, die Positionierung ist trotz einiger Kreativ-Pizzen nicht rein italienisch, sondern – so der Koch – gehoben mediterran.