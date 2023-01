Wer die Erinnerungen an den Italien-Urlaub wieder auffrischen möchte, ist in der authentischen Pizzeria mitten in Kühnsdorf richtig. Falstaff hat sie kürzlich zu einer der besten Pizzerien in Kärnten gekürt.Das kommt nicht von ungefähr: Hier kocht eine italienische Familie „veramente italiano“ (echt italienisch) auf. Ein Stück „Bella Italia“ fürwahr. Wir zählten sage und schreibe 87 verschiedene Pizze auf der auch sonst sehr umfangreichen Speisekarte. Man braucht schon einige Zeit, um sich durch die Karte zu manövrieren: Calzone, Diavolo, Capriciosa, Margarita, Quattro Stagioni, Quattro Formaggi und und und.